Massale reacties op bericht aanval agenten van zes jaar geleden

ALMERE – Twee agenten zijn vrijdagavond in Buiten tijdens een controle behoorlijk aangevallen. Dat schrijft één van de agenten op de Facebookpagina van de Politie Almere Buiten Hout. Op het verhaal van de agent was maandagmiddag 391 keer gereageerd, het werd 146 keer gedeeld en 858 keer geliked. Het incident dat de agent beschrijft heeft echter zes jaar geleden plaatsgevonden.

,,Het is een soort blog van gebeurtenissen die de agenten meemaken. Het lijkt inderdaad net alsof dit afgelopen weekend is gebeurd, maar dat is dus niet het geval. Ik snap de verwarring en heb contact gezocht om te zeggen dat het misschien beter was geweest om aan te geven dat het al even geleden heeft plaatsgevonden”, reageert Leonie Bosselaar, woordvoerder bij de politie.

Blog

De agenten schrijven onder meer dat ze een melding kregen van overlast vanwege drugsgebruik en dat ze een kijkje gingen nemen. Daar bleken twee groepen tegenover elkaar te staan waarbij één groep gehoor gaf aan het verzoek om te vertrekken, maar de andere groep in eerste instantie één, maar al snel beide agenten begon aan te vallen. De agenten gebruikten daarbij peperspray en een wapenstok. ,,Ik bleef om mij heen slaan met mijn wapenstok. Het lukt me maar niet bij mijn collega te komen. De vijf man tegenover mij verhinderden dat. Ik werd verschrikkelijk boos!”, zo schrijft de agent. ,,Gefrustreerd dat ik mijn collega niet kon helpen. In mijn ooghoek zag ik iemand met een kettingslot mijn kant op komen lopen. Dat zou voor mijn liggende collega het einde kunnen betekenen. Ik sloeg mij met mijn wapenstok een weg richting mijn collega om hem te kunnen beschermen. Ik zag ondertussen dat de man met zijn kettingslot dichterbij kwam. Hij had het kettingslot om zijn rechtervuist gedraaid. Ik wist de locatie van mijn collega eindelijk te bereiken en zag dat hij op de grond lag maar gelukkig nu boven op de verdachte”, staat er te lezen op de Facebookpagina. De agenten weten collega’s op te roepen en als die zijn gearriveerd rent de groep weg.

Volgens Bosselaar werden er indertijd na het incident twee aanhoudingen verricht.