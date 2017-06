Martine van Bemmel lijsttrekker D66 Almere

ALMERE – De leden van de Almeerse D66-afdeling hebben Martine van Bemmel gekozen als lijsttrekker. Op 21 maart 2018 zal zij bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst van D66 aanvoeren.

Van Bemmel (31) is sinds 2014 raadslid in Almere. In de fractie vervult zij de rol van vicefractievoorzitter.

,,Ik ben hartstikke blij dat ik namens de leden van Almere deze verkiezingen mag ingaan als lijsttrekker”, reageert Van Bemmel. ,,We werken als fractie keihard voor de stad en zetten ons in voor een eerlijke samenleving. Een samenleving waarin mensen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen, ongeacht opvattingen of herkomst. Een samenleving waarin mensen zelf kunnen kiezen, maar waar men er wel voor elkaar is als dat nodig is. Ik zie het als een grote eer dat ik mij als D66-lijsttrekker hiervoor mag inzetten.”

Ook de afdeling en het bestuur van D66 Almere zijn verheugd dat de lijsttrekker nu bekend is. Voorzitter Fons van der Ham: ,,We hebben met Martine een bevlogen en betrokken Almeerse als lijsttrekker. De afdeling staat als één man achter onze vrouw. Met vertrouwen gaan we de campagne in”.