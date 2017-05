Column: Markt in Almere

ALMERE – Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben gek op de markt. Het is een prachtige ontmoetingsplaats in Almere.

Velen van u nemen de moeite mij spontaan op de arm te tikken, waardoor open gesprekken ontstaan. Over van alles en nog wat. Ik ervaar aan den lijve hoe enorm betrokken u bent bij onze stad.

Keer op keer valt ook de veelzijdigheid van de Almeerders mij op als ik over de markt loop. Deze veelzijdigheid is weerspiegeld in de verschillende marktkramen. Marktkooplui prijzen hun waar aan en maken op een meer dan vriendelijke wijze contact met hun bezoekers. Tevens constateer ik een ongelofelijke vitaliteit van onze stad. Een levendigheid die kracht uitstraalt. Kracht waar ik trots op ben.

Tot mijn spijt is mijn agenda vaak de boosdoener, waardoor ik niet altijd de sfeer kan proeven van de stad op de woensdagen. Op deze dag, en op zaterdag, staat de markt voor het Stadhuis en loop ik als het ook maar even kan naar buiten.

Daarnaast is er elke donderdag een markt in Almere Buiten en elke vrijdag een markt in Almere Haven. Iets kleiner van opzet dan de weekmarkt in het centrum, maar minstens zo gezellig. Op alle markten in Almere zijn ontzettend veel verschillende producten te koop en worden er vaak leuke activiteiten georganiseerd.

Op zaterdagochtend, van 9.30 tot 13.00 uur, is er een biologische Boerenmarkt in de grote schuur van de Stadsboerderij, Kemphaanpad 14. U kunt er terecht voor lekkere, verse biologische producten als brood, seizoensgroenten, zuivel en vlees. Een goede gelegenheid om gezond en vers inkopen te doen.

Als u mij over de markt ziet lopen, schroomt u dan niet mij aan m’n jasje te trekken!