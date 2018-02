Man zwaargewond aangetroffen in woning Dichterhof

ALMERE – In een woning aan het Dichterhof is dinsdagmiddag een 18-jarige man zwaargewond aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart.

De ambulancedienst werd rond 15.00 uur getipt over een gewonde man in een woning. Ambulancepersoneel trof op de genoemde locatie het zwaargewonde slachtoffer aan. In de woning waren nog twee andere mannen aanwezig. Het ambulancepersoneel vertrouwde de situatie niet helemaal en schakelde de politie in.

De politie is een onderzoek gestart om te kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. De twee mannen, 18 en 22 jaar oud, zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor. De gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zal ook hem verhoren zodra dat mogelijk is.