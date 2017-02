Man van 56 krijgt klappen tijdens verkeersruzie in Almere

ALMERE – Een 56-jarige automobilist is op de Spoordreef in Almere mishandeld door een andere weggebruiker. De politie meldt maandag dat er gezocht wordt naar getuigen.

Een bestuurder van een grijze Mercedes Benz stond maandag 23 januari rond 16:30 uur kort stil op de Spoordreef vlakbij de Korte Promenade. Een andere automobilist achter hem claxonneerde en reageerde boos op zijn voorganger.

Even verderop bij een rood verkeerslicht stapte de eerder toeterende bestuurder uit en liep naar de Mercedes. Hij sloeg vervolgens de bestuurder een aantal malen hard in het gezicht en gaf een harde klap op het portier van de auto. Daarna ging hij ervandoor. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de recherche is op zoek naar de verdachte die vermoedelijk reed in een zwartkleurige Renault Twingo.