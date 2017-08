Man uit Huizen beroofd na pinnen

ALMERE – In de nacht van dinsdag op woensdag is een man beroofd nadat hij had gepind bij een automaat aan Koopmanstraat. Het slachtoffer is een 21-jarige man uit Huizen. De politie zoekt getuigen.

Even voor 02.45 uur pinde het slachtoffer geld bij een automaat op de Koopmanstraat. Hij liep via de Grote Markt naar de Muntmeesterhof. Ter hoogte van de Marktmeesterstraat werd hij aangesproken door drie licht getinte jongens van ongeveer 20 – 23 jaar oud. Zij wilden zijn geld en één van hen schopte hem. Daarop gaf hij zijn geld en de drie renden weg.

De politie vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.