Man opgepakt na vechtpartij op Stadhuisplein

ALMERE – Een 24-jarige Almeerder is dinsdag aan het einde van de middag opgepakt op de Hospitaaldreef. Hij zou een 23-jarige plaatsgenoot hebben mishandeld op het Stadhuisplein.

Rond 16.10 uur kreeg de politie een melding over een vechtpartij tussen twee mannen op het Stadhuisplein. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij een man staan die aangaf te zijn mishandeld met een steekwapen. Het slachtoffer had verwondingen aan het gezicht, maar hoefde zich niet gelijk onder medische behandeling te stellen. Hij vertelde dat de dader was weggevlucht en in een bus was gestapt.

De agenten kregen het signalement van de verdachte door en wisten hem vervolgens aan te houden ter hoogte van de Hospitaaldreef. De verdachte is overgebracht naar het bureau. De politie doet nader onderzoek en roept getuigen van het misdrijf op zich te melden.