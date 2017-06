Man met neppistool en messen aangehouden bij controle op station

Almere – De politie heeft vrijdag in samenwerking met NS Veiligheid & Service een controle gehouden op station Almere Centrum. Daarbij is een Almeerder aangehouden die een neppistool en twee messen op zak had.

Er werd gecontroleerd of de reizigers die de trein verlieten wel een geldig vervoersbewijs hadden. Een reiziger die geen kaartje had werd gefouilleerd, omdat de agenten daar een aanleiding toe zagen. De man had naast twee mesjes ook nog een pistool in zijn broeksband verborgen. De 30-jarige Almeerder werd direct aangehouden en overgedragen aan de recherche van politie Almere Stad. Op het bureau bleek dat het om een neppistool ging.

De politie benadrukt dat bij dergelijke wapens altijd wordt gehandeld alsof ze echt zijn, totdat uit onderzoek is gebleken dat het niet zo is. Het is verboden om met een dergelijk pistool op zak te lopen. Meer informatie: https://www.vraaghetdepolitie.nl/wapens/nepwapens/zijn-nepwapens-verboden.html