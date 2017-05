MAIN Energie ook volgend seizoen shirtsponsor Almere City

ALMERE – Energiebedrijf MAIN Energie is ook het nieuwe seizoen de shirtsponsor van Almere City FC. Het bedrijf wordt daarnaast ook shirtsponsor van Jong Almere City FC.

Het bedrijf is sinds begin dit seizoen shirtsponsor. ,,Wij zijn bijzonder verhuegd met deze contractverlenging. Almere City FC is jong en ambitieus. Dat sluit goed aan bij ons bedrijf”, zo laat Dennis Ostendorf, commercieel directeur van bedrijf, in een persbericht weten.

Almere City FC speelt maandagavond de eerste wedstrijd in de play offs voor promotie naar de eredivisie. Tegenstander in Brabant is Helmond Sport. Afgelopen vrijdag werd de laatste competitiewedstrijd in eigen huis tegen NAC Breda met 2-0 verloren. Daardoor eindigde de ploeg van trainer Jack de Gier de competitie als achtste en wist het zich te plaatsen voor de eerste ronde van de nacompetitie.