Mac-Intosch neemt defensie Almere City bij de hand

ALMERE – Wie niet beter zou weten zou zo maar het gevoel kunnen krijgen dat Calvin Mac-Intosch al seizoenen onderdeel uitmaakt van de verdediging van Almere City. De verdediger heerste afgelopen vrijdag nagenoeg de hele wedstrijd in het hart van de defensie tijdens de 3-1 gewonnen wedstrijd bij FC Den Bosch.

,,Het is zo dat we niet de hele wedstrijd heersten. Die tegengoal is toch deels ook een foutje van ons en dat trek ik mezelf toch ook aan. Oké zij spelen het ook goed uit, maar als ik eerder instap dan kan ik hem (Niek Vossevelt, red.) opvangen, maar het was ook wel een goede steekbal hoor, maar als we sneller doordekken, en elkaar dus beter coachen, dan komen ze er zo in het midden niet zo door hoor”, keek de verdediger terug op de enige tegengoal.

Met 47 tegendoelpunten en 53 voor uit 25 wedstrijden scoren de Almeerders veel, maar krijgen ze dus ook veel tegen. De ploeg staat nu zesde in de Jupiler League, maar tussen nummer drie, Volendam, en nummer acht SC Cambuur, scheelt het maar drie punten. ,,Het is daar inderdaad spannend. Het laat in ieder geval zien dat we goed bezig zijn, maar ook dat het nog beter kan. Dat wist ik toen ik hier begon een paar wedstrijden geleden. Ik zat in Engeland echt op een dood spoor en kwam helemaal niet aan het spelen toe. Ik had al een paar wedstrijden van Almere gezien en vervolgens waren we er redelijk snel uit. Ik wilde gewoon weer spelen en dat lukt hier gelukkig.”

Gelukkig voor Almere is het zeker. De ervaren verdediger die in het verleden onder meer bij Telstar en Cambuur, de tegenstander van vrijdag, speelde laat zien dat hij een daadwerkelijk versterking is. ,,Ik ben goed opgevangen door het team. Dat scheelt echt hoor. Dan is het namelijk makker om bij te benen als dat je niet wordt opgenomen in de groep en er nog heel hard voor moet werken. Dit is gewoon een hele leuke groep, natuurlijk helpt het als je wint, maar we spelen ook gewoon goed en doen mee bovenin. Ons positiespel is gewoon heel goed en mijn taak is om de verdediging in de gaten te houden als ze daarmee bezig zijn. De zogenoemde restverdediging in de gaten houden zodat, mocht je de bal verliezen, je die snel weer kunt veroveren. Het gaat tot nu toe inderdaad wel lekker, maar het kan beter. We krijgen immer een doelpunt tegen en dat had voorkomen kunnen worden.”

Vrijdag komt SC Cambuur naar Almere.