Maak kans op vrijkaarten voor horrorevenement Scare-Me

A LMERE – De vierde editie van het Almeerse horrorevenement Scare-Me barst vrijdag 24 februari weer los op de Steiger in Haven.

Bezoekers kunnen zich wagen in drie verschillende spookhuizen die elk op een andere manier op je angsten inspelen. Daarnaast is er een escaperoom in piratensfeer, een retroroom waar je oldschool games kunt spelen en een bioscoop waar horrorfilms worden vertoond. Je kunt jezelf moed indrinken aan de bar en er zijn verschillende standhouders met horror-gerelateerde koopwaar.

Scare-Me 4.0 is van 24 februari tot en met 25 maart iedere vrijdag en zaterdag van 19.30 tot 22.30 uur geopend aan de Steiger 57 in Haven.

Winactie

Lezers van Almere Vandaag maken kans op twee vrijkaarten voor Scare-Me 4.0 (exclusief de Pirates Adventures escaperoom, kaarten daarvoor zijn apart te koop). Om meete dingen stuur je een mail met je gegevens en de datum van jouw voorkeur naar redactie@almerevandaag.nl. De winnaars krijgen maandag 20 februari persoonlijk bericht. Kijk voor meer informatie op www.scare-me.nl.