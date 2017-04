Maak kans op gratis deelname aan Kinderzeil Opstapdag

ALMERE – Zeilschool Sail-Today organiseert in samenwerking met de krant Almere Dichtbij/Almere Vandaag al tien jaar lang de succesvolle Kinderzeil Opstapdag. Ter gelegenheid van deze mijlpaal mogen wij zes kinderen blij maken met gratis deelname aan deze dag. Doe mee met de prijsvraag en wie weet ben jij één van de winnaars.

Op zaterdag 6 mei is de tiende editie van deze jaarlijkse watersportdag. In één dag tijd kunnen kinderen onder leiding van professionele instructeurs kennismaken met vijf verschillende watersporten: kitesurfen, suppen, catamaranzeilen, windsurfen en zeilen. De activiteiten vinden van 9.00 tot 17.00 uur plaats bij Sail-Today aan de IJmeerdijk 20, op het grootste catamaranstrand van Europa (en sinds vorig jaar ook officiële kitesurfspot van Nederland).

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar, die in het bezit zijn van een zwemdiploma, kunnen zich opgeven voor deze watersportdag. Deelname kost 35 euro (inclusief lunchpakket, gebruik wetsuit en zwemvest en drinken tussendoor). Bij erg slecht weer wordt het evenement verplaatst. Bij koud weer is er een speciale ruimte om even op te warmen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.sail-today.nl.

Prijsvraag

Almere Vandaag geeft zes watersportkaarten weg voor deze dag. Wil jij hier kans op maken? Geef dan antwoord op de volgende vraag: Sail Today kijkt uit op het eiland Pampus, maar waar komt het spreekwoord ’Voor pampus liggen’ vandaan? Oplossingen kunnen worden gemaild naar info@sail-today.nl.