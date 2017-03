Lopers trotseren 600 treden tijdens WTC Trappenloop

ALMERE – Het is een behoorlijke opgave: binnen een paar minuten de ruim 600 treden en daarmee 33 verdiepingen van het WTC in Almere beklimmen. Van de ongeveer tweehonderd deelnemers aan de WTC Trappenloop kwam dan ook het merendeel helemaal gebroken over de finish. ,,Maar wat een ervaring. En wat een uitzicht”, sprak bijna iedereen unaniem.

De wedstrijd werd bij de mannen gewonnen door Gerko Floor uit Meerstad. Hij deed 3 minuut 47 over de beklimming. Bij de vrouwen ging de winst naar Marin Taal. De Amsterdamse had 5 minuten en 32 seconden nodig voor de 600 treden. Iemand die de uitdaging niet zozeer voor een snelle tijd aanging, maar des te meer om trots op zichzelf te kunnen zijn, was de 56-jarige Dirk Blaauboer uit Almere. Blaauboer deed dit jaar voor de vijfde keer meer. ,,En iedere keer is het weer zwaar. Eigenlijk al vanaf de begane grond. Je komt jezelf echt tegen. Maar ik vind dat dat wel iets heeft. Je longen branden en je hart houdt het niet bij. Halverwege heb ik bij de EHBO even op een bankje gerust en daarna ben ik weer doorgegaan.”

Hekkensluiter

Blaauboer werd uiteindelijk laatste bij de mannen in een tijd van 11.22. ,,Ik ben echt trots op mezelf. Wonderbaarlijk genoeg heb ik morgen geen spierpijn. Dat weet ik omdat dit dus mijn vijfde keer was. Ik doe dit echt voor het trotse gevoel na afloop. Dit is niet te trainen, misschien maakt dat het extra bijzonder.”

Net als Blaauboer had ook de 23-jarige Patrick Rouwette na afloop brandende longen. De Almeerder finishte als vijftiende en deed 5.20 minuut over de trappenloop. ,,Mijn benen verzuurden niet echt, maar ik was wel constant naar lucht aan het happen. Ik heb er niet voor getraind, hoorde van vrienden dat deze wedstrijd was en heb toen maar meegedaan. Het was vooral zwaar omdat ik zo snel mogelijk naar boven wilde rennen. Rond de 18e verdieping kreeg ik het echt pittig. Maar, eenmaal boven is het wel genieten van het uitzicht.”

Doorbijten en aftellen

Ook Dave Lewis, met een tijd van 5.23 minuut de nummer zeventien, vond het uitzicht prachtig. Maar bij Lewis was er na afloop vooral teleurstelling. ,,Vorig jaar heb ik ook meegedaan, maar toen was ik zeven seconden sneller. Die had ik er vandaag graag afgelopen. Maar dit is zo zwaar, zo explosief. Alle verse zuurstof is uit de nauwe trappengangen verdwenen. Het is echt een kwestie van vijf minuten doorbijten. En een kwestie van per verdieping aftellen.”