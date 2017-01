Lokale helden strijden om titel Local Hero 2016

ALMERE – Almeerders konden in 2016 iedere maand stemmen op hun favoriete lokale helden. De tien gekozen ’local heroes’ nemen het nog één laatste keer tegen elkaar op. Op 11 februari wordt bekend wie dè Local Hero van 2016 is.

In de finale staan de mensen van Politie Almere Buiten Hout die de wildcardronde in december wonnen, producer CMC$, singer-songwriter KASPER en alleskunner Olmo van Kranen. Verder gaan ook oud-Stadsrapper Contrast, broedplaats BG-22-24, kunstschaatsster Niki Worries, vlogger Paul Goudsmit, de rasmuzikanten van Jack Rabbit en singer-songwriter Daniel van der Zee de strijd aan.

Tot 11 februari kan er gestemd worden op deze helden via www.jonginalmere.nl. Op 11 februari wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens Local Hero Day in de nieuwe bibliotheek. Uiteraard komt tijdens dit evenement een aantal Heroes langs om iets te vertellen, te laten horen of te laten zien. Het evenement is gratis toegankelijk op vertoon van een kaartje. Deze zijn te bestellen via www.denieuwebibliotheek.nl/agenda of op te halen bij de klantenservicebalies in de bibliotheken.