Live buurtsoap De Wasserette Draait Door komt terug

ALMERE – Buurtsoap De Wasserette Draait Door komt terug. Vanaf woensdag 22 februari is deze live soap weer te zien in Café Plein 19 aan de Kerkgracht.

In De Wasserette Draait Door volgen de kijkers het wel en wee van het echtpaar Koos en Yfon, twee Amsterdammers die in Haven een wasserette runnen. Maar hoe hou je vandaag de dag nog een wasserette draaiende? Buurmeisje Yasmine komt met een idee. Wat als ze de ruimte ‘s nachts nou eens verhuren als airbnb? Er draaien dan toch geen wasmachines. Een prachtig plan! Maar als het eenmaal zover is, maakt een onverwachte gast bij Yfon meer los dan Koos lief is. Dit kan hij niet op zich laten zitten. En wat vindt hun bastaardhond Tarzan hier eigenlijk van?

Zes woensdagavonden zijn de avonturen van eigenaren Koos en Yfon en hun airbnb-gasten te zien, met in elke aflevering een optreden van lokaal talent en bijdragen van ondernemers uit de buurt. Speeldata: 22 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart om 20.00 uur. Kaarten à 4 euro, 2,50 voor inwoners Almere Haven, zijn te koop op de avond zelf aan de deur van Café Plein 19 en via www.corrosia.nl.