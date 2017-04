Lintjesregen in Almere

ALMERE – Een ware lintjesregen vanmorgen in de grote zaal van Schouwburg Almere. Zestien Almeerders waren daar met een smoes naar toe gelokt, om vervolgens door burgemeester Franc Weerwind te worden verrast met een Koninklijke Onderscheiding.

,,De meeste van u zijn hier namelijk onder valse voorwendselen naar toe gekomen”, stak Weerwind van wal. ,,Zo is er iemand onder u die vanmorgen op pad is gestuurd om de zo felbegeerde kaartjes voor Jochem Myjer op te halen. En iemand die denkt een presentatie van zijn zoon bij te wonen.”

Niets was echter de minder waar. Alle zestien Almeerders werden benoemd in de Orde van Oranje Nassau. ,,Met de koninklijke onderscheiding spreken wij als maatschappij onze waardering uit voor uw jarenlange, belangeloze inzet”, zei Weerwind.

De Orde van Oranje Nassau is in 1892 ingesteld en telt sinds 1996 zes graden; Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. De meest voorkomende onderscheiding is die van Lid in de Orde van Oranje Nassau. In uitzonderlijke gevallen betreft het een onderscheiding in één van de hogere graden. ,,Uitzonderlijk is zeker ook, dat we vandaag meer Ridders dan Leden hebben. Vandaag reik ik zestien Koninklijke Onderscheidingen uit: zeven Leden en negen Ridders in de Orde van Oranje Nassau.”

Eén voor één werden de Almeerders naar voren geroepen om de onderscheiding in ontvangst nemen. Vervolgens was het tijd voor de bekende groepsfoto.

De volgende Almeerders mochten een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen:

Boudewijn Vlam

Egbert Boxma

Gerard de Bont

Benjamin Cohen

Riksta Borgerding

Bart Groen

Peter Huis

De heer Anne de Vries

Theo en Tineke Wolterink-Riezebos

Ben Francooy

Lex Burgersdijk

Het echtpaar Tjesjen Douma en Menno Kuiper

Pieter Stigter

Wim Koemeester

Lidwien Venselaar