Lintje voor Vlam na vakantie

ALMERE – Almeerder Boudewijn Vlam heeft maandagochtend alsnog een lintje opgespeld gekregen van burgemeester Franc Weerwind. Vlam was vorige week tijdens de traditionele lintjesregen op vakantie en dus kreeg hij zijn Koninklijke Onderscheiding maandag.

,,We waren op vakantie met vrienden in Griekenland en ik kreeg daar al een telefoontje van iemand die zei dat hij de burgemeester van Almere was en een lintje voor me had. Ik geloofde dat niet, maar nadat ik de telefoon had opgehangen zei mijn vrouw dat het toch echt zo was. Zij zat ook in het complot namelijk. Ik dacht dat mijn collega’s me voor de gek hadden gehouden”, gaf Vlam maandag in het stadhuis aan.

De Almeerder was voorgedragen door leden van windsurfvereniging Almere Centraal. Daar is Vlam al 25 jaar actief als vrijwilliger. Daarnaast is hij ook al jaren betrokken bij onder meer de organisatie van de triatlon, Challenge Almere-Amsterdam.

Vlam is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Afgelopen woensdag kregen vijftien andere Almeerders al een lintje.