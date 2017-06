Line-up voor Gestrand 2017

ALMERE – De organisatie van Festival Gestrand heeft dinsdagmiddag de line-up bekend gemaakt voor zaterdag 15 juli. Het gratis toegankelijke strandfestival op het Almeerderstrand heeft dit jaar voor het eerst een 12 uur lang programma.

Bezoekers van het festival op het Almeerderstrand kunnen genieten van optredens van onder andere Roots Rising, Dakota, Afterpartees, Subp Yao, Gitta de Ridder & Assorted Travellers, Hard Bitten Soundsystem, Gnoe, DJ Iddy, The Curious Incident, DJ Crazy Crudesjev, Nachtschade en DJ ST. Paul

Line-up

Roots Rising is een reggae band uit het oosten van het land en deed eerder al festivals als KWAKU en Wildeburg aan en stond in het voorprogramma van Typhoon. Dakota is een Indie Pop band zal dit jaar voor het eerste te horen zijn op het Almeerderstrand. De Limburgse garagerockband Afterpartees kreeg in 2014 landelijke bekendheid toen deze via 3fm doorbrak als 3FM Serious Talent. Ze stonden eerder al op Noorderslag en Pinkpop.

Speciaal voor Gestrand zullen Almeerse ’Local-Heroes’ Gitta de Ridder en de band Assorted Travellers een gezamenlijke set spelen om het festival te openen.

Liefhebbers van elektronische muziek komen dit jaar ook aan hun trekken bij het optreden van DJ/producer Subp Yao. Hij combineert de genres trap, bass, house en hiphop in zijn altijd originele sets.

Andere acts die dit jaar te zien zijn, zijn Grizzly, Hard Bitten Soundsystem, Gnoe, DJ Iddy, The Curious Incident, DJ Crazy Crudesjev, Nachtschade en DJ ST. Paul.

Het strandfestival staat naast muziek ook in het teken van theater en beeldende kunst. Rond etenstijd wordt er traditiegetrouw een groot aantal barbecues aangestoken waarop het publiek zelf meegebracht eten kan bereiden.

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van het strandfestival.