Line-up tweede editie KAFTIVAL compleet Kunstlinie Almere Flevoland (KAF).

Almere – Het nieuwe seizoen in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) gaat vrijdag 15 september weer van start met het KAFTIVAL. Het is de tweede editie van KAF’s eigen indoorfestival waarbij het volledige gebouw gebruikt wordt als podium voor een uiteenlopende programmering. Het programma is inmiddels compleet. In acht zalen vinden optredens en dj-sets van diverse artiesten plaats en er wordt een grote dancebattle georganiseerd. Westen, Raoul Heertje, Wantigga en Leafs maken de line-up compleet. Eerder kondigde KAFTIVAL al optredens van o.a. Lil’ Kleine, RONDÉ, SBMG, Orange Skyline en Jörgen Raymann aan.