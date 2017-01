Lege kantoren gebruikt als opslag

ALMERE – Dat Almere momenteel een overschot heeft aan kantoorruimte is met bijna dertig procent leegstand zonder meer een feit. Er wordt dan ook van alles geprobeerd om de ruimtes, die naast dat het geld kost ook een troosteloze aanblik geven, te vullen.

Zo is de gemeente al langere tijd bezig om eigen kantoorvastgoed op de markt te zetten als woonruimte en worden grote kantoren tegenwoordig ook steeds meer als kleinere units verhuurd. Uit een laatste telling van bedrijfsmakelaar DTZ Zadelhoff blijkt dat in Almere ruim 169.000 vierkante meter kantoorruimte niet wordt gebruikt. ,,Het is inderdaad ongelovelijk als je dit soort cijfers ziet”, reageert Julian Doorten van Storage Share. Zijn bedrijf begon als startup met het idee om tijdelijke opslagruimtes aan te bieden als een soort rbnb, een online martkplaats voor het aanbieden en verhuren van privéaccomodaties, maar ze zijn inmiddels uitgegroeid tot een aanbieder van opslagruimte van grotere vastgoedeigenaren.

Zo hebben ze momenteel in Almere 1.500 vierkantemeter in de Transistorstraat op industrieterrein Gooisekant dat wordt aangeboden als opslagruimte. ,,Er is namelijk nog altijd een stijgende vraag naar opslagruimte. Wij hebben die ruimte en zorgen dus voor invulling. Het bekende mes snijdt aan twee kanten dus. Ik zie om ons heen dat er nog echt veel meer leeg staat daar en de vraag is terecht of dat ooit weer gevuld gaat worden. Ik moet het nog zien. We worden de laatste tijd ook vaker door grotere beleggers gevraagd om mee te kijken. Dat geeft wel aan dat ook zij een andere invulling willen. Opslag levert minder op, maar is nog altijd beter dan leegstand.”