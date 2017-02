‘Leerzame avond over social media, cyberpesten en sexting’

ALMERE – ,,Het was zeker interessant. Je hoort toch een aantal dingen waarvan je schrikt. Soms weet je niet goed wat je kind online, op de computer of op de telefoon, doet. In dat opzicht is een avond als deze leerzaam.” Aan het woord is Albert Loots. Samen met zijn zoon, eersteklasser Tim, bezocht hij woensdagavond een informatieavond op het Buitenhout College over social media, cyberpesten en sexting.

Die avond werd door de ouderraad van de school georganiseerd en uiteindelijk door een kleine honderd man bezocht. Zowel ouders als leerlingen waren welkom. ,,Voor ons was dit een belangrijke avond”, sprak Zouhaira Lakdim namens de ouderraad. ,,Wereldwijd hoor je steeds vaker over online pesten, sexting (het online doorsturen van seksueel getinte berichten of foto’s, red.) en dat soort dingen op social media. Wij wilden laten zien hoe je dat kunt voorkomen. Natuurlijk ben je nooit helemaal veilig, maar hoe meer informatie je hebt, des te beter.”

Die informatie kwam voornamelijk van Steven Brunswijk, onder jongeren vooral bekend als de BraboNeger. Brunswijk is beroemd door zijn online video’s. Daarnaast kwam ook schrijfster Maria Genova vertellen. Beide gastsprekers hadden het over de gevaren van social media. ,,Controleert u wel eens wat uw kind online doet? Er zijn tientallen manieren om online met elkaar te communiceren. Dat moet u beseffen”, sprak Brunswijk de ouders toe. ,,Zorg er bijvoorbeeld voor dat u de wachtwoorden van uw kinderen heeft. Wanneer het nodig is, kunt u altijd inloggen.”

Genova had het vooral over de gevaren van het doorsturen van naaktfoto’s. ,,Sexting is leuk, spannend en de nieuwe manier van flirten. Het probleem is echter wat er met de naaktfoto’s gebeurt. In tachtig procent van de gevallen worden ze doorgestuurd. En ja, dan wordt het slachtoffer bijna altijd gepest. ” Vervolgens ging de schrijfster van verschillende boeken nog in op het belang van het gebruiken van veilige wachtwoorden en het niet openen van onbekende bestandjes.

,,Het is inderdaad wel eens lastig om te zien of een online bestand veilig is”, gaf ook Tim Loots toe. ,,Meestal gooi ik ze weg, dus dan is er niks aan de hand. Die tip van verschillende wachtwoorden gebruiken vond ik wel een goede. Dat doe ik nu eigenlijk te weinig”, stak de scholier de hand in eigen boezem. ,,Eigenlijk had ik vooraf niet eens zo’n zin in deze avond, maar ik heb er toch wel wat van geleerd.”

Dat zegt ook vader Albert. ,,Het is tegenwoordig gewoon link. En als er online eenmaal iets gebeurt, is het vaak al te laat. Dat kun je dus beter voor zijn. Eigenlijk zouden deze avonden landelijk georganiseerd moeten worden.”