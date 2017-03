Leerlingen Kameleon maken herrie voor goede doel

ALMERE – Basisschoolleerlingen uit heel het land maakten woensdag één minuut lang kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en trommels. De leerlingen van basisschool De Kameleon in Waterwijk kregen hulp van niemand minder dan Miss Nederland, Zoey Ivory.

De jaarlijkse ’Wij trekken aan de bel’ actie is een initiatief van het Liliane Fonds. De kinderen van de deelnemende scholen vragen hiermee aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school gaan.

Hoewel de Almeerse Zoey het momenteel razend druk heeft met trainingen voor het het televisieprogramma Dance, Dance, Dance, maakte zij graag wat tijd vrij voor deze actie. ,,Het is zo’n mooie actie dat ik er graag bij wilde zijn”, aldus Zoey. ,,Het was echt enorm leuk ook. De kinderen hadden trommels, pannen, toeters en nog veel meer. Hoewel het een herrie van jewelste was, reageerden de mensen in de buurt erg enthousiast.”