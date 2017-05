Leerlingen De Zevensprong ontwerpen tegel Walk of Fame

ALMERE – Gewapend met potloden en gummetjes zitten de leerlingen van groep 8 van basisschool De Zevensprong in Danswijk er klaar voor. Dinsdagmiddag hebben zij samen met de bekende strip- en rechtbanktekenaar Felix Guérain ontwerpen gemaakt voor de nieuwe tegel van de Walk of Fame, die in september van dit jaar onthuld wordt.

De workshop is onderdeel van een lespakket dat ontwikkeld is door vier studenten van Windesheim Flevoland. „Wij doen de minor Storytelling & (Online) Media en hiervoor hebben wij in opdracht van de gemeente Almere een lespakket ontwikkeld om de Walk of Fame meer onder de aandacht te brengen”, zegt Michel van Hoorn, één van de studenten. „Dit is vooral belangrijk omdat inwoners bepalen wie de winnaar van de tegel van 2016 wordt.”

De studenten hebben bedacht dat het van belang is ook kinderen bij de Walk of Fame te betrekken, zo vertelt Van Hoorn. „We merken dat kinderen erg enthousiast worden en het echt leuk vinden om eraan mee te werken. Vervolgens gaan zij naar huis en vertellen ze hun ouders en familie waar ze mee bezig zijn geweest en laten ze zien wat ze gemaakt hebben, inclusief de informatie die ze van ons mee krijgen. Op deze manier komt de Walk of Fame bij veel mensen onder de aandacht en hopelijk genereert dat meer stemmen.”

De studenten hebben Guérain uitgenodigd om dinsdag met hun De Zevensprong te bezoeken. „Wij zijn heel blij dat hij mee wil werken, want hij is natuurlijk niet de minste. Zijn deelname voegt echt wat toe.”

De dag begint met een korte uitleg over de Walk of Fame. Enkele dagen geleden werden de drie nominaties voor de 43ste tegel bekend gemaakt: het 25-jarige Flevoziekenhuis, de 35-jarige Brassband Almere en de 200.000ste inwoner voor Almere vorig jaar. „De leerlingen gaan straks ontwerpen maken voor deze drie genomineerden”, aldus Van Hoorn. „Zij zullen hierbij worden bijgestaan door Guérain, die ze zal helpen en tips geven. Ik ben heel benieuwd wat de ervan maken, maar we gaan er zeker serieus naar kijken!”