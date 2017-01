Leerlingen Caleidoscoop de wijk in voor Filmwijkkrant

ALMERE – Leerlingen van groep 7 van basisschool Caleidoscoop in Filmwijk zijn woensdag de wijk in om artikelen te maken voor de Filmwijkkrant. De leerlingen doen dit in het kader van een lesprogramma van het project Gelijke Kansen Alliantiebus, een initiatief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

Het eerste deel van het lesprogramma ging over journalistiek en daarom hadden de leerlingen vorig week les van een journalist van Almere Vandaag en gingen ze vandaag met journalist Wilma Klaver van de Filmwijkkrant de wijk in. ,,Hartstikke goed dat er op deze manier aandacht is voor ons vak en voor onze krant natuurlijk heel leuk dat we zo eens hele andere artikelen in de krant krijgen dan normaal. Ik ben wel benieuwd waar ze mee terugkomenā€¯, aldus Klaver.

De leerlingen gingen onder meer naar het buurthuis, de supermarkt, maar ze gingen in de Alliantiebus ook in gesprek met medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.