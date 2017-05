Leefbaar en VVD schrikken van nieuw, maar lager bedrag voor ’iconische’ brug

ALMERE – De gemeenteraadsfracties van Leefbaar Almere en de VVD waren donderdagavond op zijn zachtst gezegd ’not amused’ tijdens de bespreking over de plannen voor het Rondje Weerwater. De partijen schrokken vooral van de bedragen die genoemd zijn voor de ontwikkeling van de brug tussen het Lumièrepark en het Weerwatereiland.

Eerder gaf verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema namelijk aan dat hij bovenop de al ruim drie miljoen euro nog eens drie miljoen euro wil om de brug een ’iconisch’ karakter mee te geven. Donderdag gaf Herrema echter aan dat hij nog maar iets meer dan een miljoen euro nodig heeft om tot de gewenste zes miljoen te komen. De raad had volgens hem namelijk al ingestemd met een extra miljoen waardoor er al bijna vijf miljoen euro beschikbaar is voor de brug. ,,Dat stond inderdaad niet goed in de stukken, maar de raad heeft dat besluit eerder al genomen en daarom zeg ik dat nu”, aldus Herrema.

,,Ik voel me op het verkeerde been gezet en had het graag eerder gelezen in de stukken”, reageerde VVD-raadslid Rutger Henstman daarop. ,,Ik word er een beetje boos van. Dit is nou weer typisch een geval van verkeerde communicatie. Hoe kan dat toch? Ik moet dit mee terug nemen naar de fractie, want dit is ook de eerste keer dat ik het hoor”, gaf Pim Reinders namens Leefbaar Almere aan. ,,Ik vraag me dan wel af hoe iconisch die brug nog gaat worden. Ik moet dit ook met mijn fractie bespreken, want we willen dat miljoen niet zo maar geven. Volgens mij kan het namelijk ook gewoon een simpele brug worden en dan vraag ik me wel af waarom je dat miljoen nog nodig hebt”, vulde Hengstman daar nog op aan.

Volgens Herrema was dat eerdere besluit boven op die eerste drie miljoen genomen om geld vrij te maken zodat er onder de brug door kan worden gevaren. Iets dat in eerste aanleg niet kon. ,,De brug moest hoger. Niet zo hoog dat je er met een staande mast onderdoor kan, maar de overige pleziervaart wel. Daarom moet de brug hoger en daardoor ook langer worden en daar heeft de raad eerder mee ingestemd.”

Over twee weken wordt er verder gesproken over het totale plan van het Rondje Weerwater en de brug.