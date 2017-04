Lange files door ongeluk A6 bij Almere-Stad

ALMERE -Een ongeluk op de A6 bij Almere-Stad-West zorgde woensdagmiddag voor lange files vanuit Amsterdam.

Bij het ongeluk op de rijbaan richting Lelystad waren meerdere auto’s betrokken. Er viel in ieder geval een gewonde, meldt de Verkeers Informatie Dienst.

De hoofdrijbaan van de snelweg was enige tijd afgesloten. Al het verkeer moest via de parallelrijbaan.

Er werd enige tijd aangeraden om om te rijden via Utrecht (via A10, A2, A12 en A27) vanwege de lange files op de A1 en de A10. Die omleiding is inmiddels beëindigd.