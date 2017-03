Lammetjes Casper en Casprientje voeren campagne voor goed doel

ALMERE – Het Almeerse lammetje Casprientje voert samen met haar vriendje Casper campagne voor de actie Support Casper van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. De schattige krullenbollen zijn vernoemd naar dokter Casper van Eijck van het Erasmus MC Rotterdam, die onderzoek doet naar nieuwe behandelmethoden bij alvleesklierkanker. De filmpjes op de Facebookpagina van Casper en Casprientje zijn al duizenden keren bekeken en hebben al veel mensen aangespoord om een bijdrage te doneren.

Casprientje is op 13 februari geboren op De Schaperie van Hetty van Riessen in Almere en Casper zag twee weken daarvoor het levenslicht bij Femke Maurits in Heerle. ,,Caspers vader komt bij ons vandaan en toen ik op kraamvisite ging vertelde Femke dat zij het lammetje ging inzetten voor de campagne Support Casper”, vertelt Hetty. ,,Ik was hier door geroerd, want zowel Femke als ik weten als geen ander hoe het is om ernstig ziek te zijn en hoe het voelt als je op het punt komt dat de arts vertelt dat hij geen medicijn meer voor je op de plank heeft. Dat is afschuwelijk.” Femke kreeg de diagnose borstkanker en Hetty heeft al vanaf haar vijftiende jaar reuma. ,,Gelukkig kwam er voor ons toch op tijd een behandeling met de juiste medicatie en daardoor kunnen wij ons gemeenschappelijk passie, het houden van Walliser Schwarznase schapen, blijven uitoefenen. Dat gunnen wij anderen ook.”

Dokter Casper van Eijck is de behandelend arts van Femke en daarom wilde de Branbantse de campagne voor zijn onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker graag steunen. ,,En ik besloot spontaan met haar mee te doen”, vertelt Hetty. ,,Onze ooi zou ook bijna aflammeren en ik zou het lam dan ook Casper noemen. We hadden een reclamebureau al een campagneposter laten maken met de slogan: Casper en Casper rammen voor genezing. Maar zul je net zien, onze ooi kreeg een meisje”, lacht de Almeerse. ,,We hebben er daarom maar Casprientje van gemaakt. Dat lijkt ook nog eens op asprientje, wat ook een medicijn is.”

Casper en Casprientje roepen mensen op hun Facebookpagina op om een bijdrage te doneren voor Support Casper. ,,We hadden nooit gedacht dat het zo’n succes zou worden. Dit betekent wel dat wij druk bezig zijn met op de buik liggen filmen, want bij elke 50 euro die erbij komt op de teller plaatsen wij een nieuw filmpje van Casper en Casprientje.” Daarnaast zijn Hetty en Femke volop aan het nadenken over aanvullende acties. ,,We kunnen straks bijvoorbeeld ook wol gaan verkopen voor dit goede doel of mensen kans laten maken op een meet & greet met Casper of Casprientje.”

Als de lammetjes straks groot zijn, verhuizen zij naar een eigen kudde. Het geld dat bij verkoop voor ze wordt betaald doneren Femke en Hetty ook volledig aan Support Casper. ,,We zetten alles op alles, omdat iedereen een kans op genezing verdient. Maar bovenal is dit een verhaal over liefde en dankbaarheid. Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij nog altijd onze passie kunnen uitoefenen en gunnen dat een ander ook.” Wie de actie wil steunen kan voor meer informatie terecht op de Facebookpagina van Casper en Casprientje.