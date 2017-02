Laatste race CrossCup gewonnen door Weesper

ALMERE – De eerste drie loopjes van de CrossCup werden nog gewonnen door Almeerders, maar zondagmiddag werd de vierde en laatste wedstrijd gewonnen door Daan Jacobs uit Weesp. Na vier rondes van ongeveer 2.2 kilometer was de 21-jarige triatleet de snelste tijdens een eindsprint en bleef hij onder andere Almeerders Fransua Woldemariam en Youri Severin voor.

,,Voor mij zijn dit soort wedstrijden een mooie manier om te kijken hoe ik ervoor sta”, sprak Jacobs na zijn overwinning. ,,Een mooie loopprikkel die ik in het voorjaar weer kan gebruiken op de weg.” De vierde cross werd gehouden op een nieuw parcours in Buitenhout en voerde over alleen onverharde wegen. ,,Op zich lag alles er goed bij, maar er was ook een stuk met ongeveer driehonderd meter lang alleen maar blubber. Dat was zwaar”, lachte de winnaar.

De koplopers liepen eigenlijk de hele wedstrijd als groepje bij elkaar en dus werd de race pas in de laatste meters beslist. ,,Ik voelde me de laatste ronde nog goed, dus besloot honderd meter voor de finish volle bak te gaan. Fransua liep veel op kop, maar in de eindsprint was ik sneller”, aldus Jacobs.

Voor de 46-jarige Fransua Woldemariam, die dus tweede werd, was de cross vooral genieten. ,,Sinds twee weken geleden heb ik een blessure aan mijn kuit, die begon ik vanaf de tweede ronde ook te voelen, maar ik vind dit heerlijk. Het is een mooie cross en een leuk parcours. Crossen doe je sowieso op karakter.”

Karakter heeft Woldemariam wel, want naar eigen zeggen heeft de geboren Ethiopiër veel privéproblemen. ,,Niemand is daar mee bekend, maar ik ben al bijna vijf jaar dakloos. Ik heb geen plek om nu lekker te douchen of me op te warmen. En eerlijk gezegd doet de gemeente niks, terwijl ik op sportgebied zoveel voor de stad heb betekend. Zo ben ik in de tijd dat ik Almeerder ben, bijvoorbeeld twee keer Nederlands kampioen geworden.”

Woldemariam scheidde vijf jaar geleden van zijn vrouw en heeft sindsdien geen vaste verblijfplaats meer. ,,Ik ben altijd op zoek naar een kamertje en dat komt het trainen natuurlijk ook niet ten goede. Soms wordt me wel eens aangeraden mijn geluk in een ander land te beproeven, maar dat wil ik niet. Nederland is mijn land en ik vertrouw erop dat het uiteindelijk goed komt. Mijn leven draait om sport. Ik hoop dat dat zo blijft.”