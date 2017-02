ALMERE – In Corrosia is vrijdag 3 maart de laatste First Friday van dit seizoen. Het is tevens de laatste editie van deze clubavond voor jongeren die wordt georganiseerd door het huidige team van programmeurs. Vanaf september neemt een nieuw team het stokje weer over.

Job Kühlkamp, Melissa Duijn en Anna Gerrits kregen het afgelopen half jaar elke eerste vrijdag van de maand de gelegenheid om te programmeren wat ze maar wilden. Zij trakteerden de bezoekers steeds op een gevarieerd programma, waarbij verschillende kunstdiscplines aan bod kwamen. ,,Het programmeren van deze avonden was ontzettend gaaf en leerzaam”, vertelt Job. ,,Wij mochten zelf bepalen welke acts we wilden boeken en hoe we de avond wilden opzetten. Het traject was één groot experiment.”

Carte blanche krijgen is hartstikke leuk, maar bleek ook best lastig. ,,De eerste edities hadden we voor onszelf een thema gekozen, want dat leek ons wel een handig houvast bij de keuze van de acts. Maar het bleek ons tegelijkertijd ook te beperken, dus uiteindelijk zijn we vooral gaan programmeren wat we zelf ontzettend tof vinden. We zijn daarbij wel echt voor kwaliteit gegaan”, vervolgt Job. ,,Deze laatste keer gaan we het weer helemaal anders doen. Het wordt een fijne luisteravond, waarbij de bezoekers lekker op stoeltjes kunnen genieten van de acts.”

Programma

Op het programma staat onder meer een lezing van Arne Hendriks over het onderzoeksproject The Incredible Shrinking Man. We gebruiken steeds meer energie, voedsel, water en ruimte, maar wat gebeurt er wanneer we onze kennis gebruiken om de mens te krimpen tot 50 centimeter, zodat hij slechts 5 procent van de hoeveelheid voedsel nodig heeft?

Verder komt er een sonoloog, die muziek en klanken vanuit een wetenschappelijke manier aanvliegt en elektronische composities laat horen. Tussen de acts door is er muziek van de band Still Wave. Houd de facebookpagina van First Friday in de gaten voor de rest van het programma.

Vacature

Binnenkort verschijnt op de website van Corrosia een vacature voor nieuwe First Friday-organisatoren. Belangstellenden kunnen vrijdag een kijkje nemen tijdens de laatste editie van het huidige team en voor meer informatie kan alvast worden gemaild naar info@corrosia.nl.

First Friday is vrijdag 3 maart van 21.00 tot 0.00 uur in Corrosia. Tickets kosten 5 euro (studenten 2,50 euro).

Petra Onderwater