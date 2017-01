La Salle vertrekt uit Almere

ALMERE – La Salle, campus voor hbo en wetenschappelijk onderwijs, verdwijnt uit Almere. Dat heeft de Spaanse onderwijsinstelling de gemeente Almere deze week laten weten.

Het mogelijke vertrek van La Salle was al langer bekend. Wethouder René Peeters is op 11 november 2016 nog naar Barcelona gegaan om met het bestuur van La Salle te spreken. „Na dit gesprek heeft het bestuur aangegeven de beslissing tot vertrek te heroverwegen”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. „Helaas heeft La Salle per brief op 11 december 2016 alsnog laten weten zich per januari 2017 fysiek terug te trekken uit Almere. Het besluit om fysiek te vertrekken is ingegeven vanwege financiële redenen.”

Het college betreurt het besluit ’aangezien La Salle een bijdrage levert aan het Almeerse hoger onderwijs en in het bijzonder aan de internationale component’. Toch blijft er hoop voor de toekomst. „De ambitie voor La Salle om hoger onderwijs in Almere vorm te geven bestaat nog steeds. Het bestuur van La Salle ziet goede mogelijkheden voor de toekomst in Almere en wil dan ook graag blijven samenwerken met de partners in de stad en de gemeente.” Reden hiervoor zijn de gunstige ligging van Almere, met goede verbindingen met vliegvelden in de nabije omgeving, en de Floriade in 2022.

La Salle zit sinds 2012 in het Alnovum. De school heeft programma’s binnen zes vakgebieden: Architecture and Urbanism, Caring Robots, International Leadership, Open Minded Project Management, Supply Chain Management en Digital Marketing.