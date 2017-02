Kunstenaressen met Iraanse achtergrond tonen werk in ’Rebirth’

ALMERE – In de expositie Rebirth tonen zes Nederlandse kunstenaressen met een Iraanse achtergrond hun foto’s, schilderijen en sculpturen. De tentoonstelling wordt zondag 26 februari geopend in de Reigers Inn aan het Weerwaterplein.

Rebirth is een gedicht van Forough Farrokhzad, een Iraanse dichteres en filmmaakster. Zij wist, in een door mannen gedomineerde wereld, vrouwengevoelens een gezicht te geven. In het kader van Internationale Vrouwendag heeft kunstenaar Majeed Sayeen vanuit zijn bewondering voor de dichteres en de kracht van Iraanse vrouwen het initiatief genomen voor deze expositie, waarin zes kunstenaressen die vrij werk tonen bij elkaar worden gebracht: Mona Alikhah, Maryam Bashirirad, Baharak Dehghan, Maryam Eskandari, Farnaz Karimi en Niloufar Hosseini. ,,De kunstwerken spreken een universele taal en staan net als vrouwenemancipatie voor bevrijding.”

De feestelijke opening is zondag 26 februari van 15.00 tot 18.00 uur. Het Shandiz Ensemble speelt klassieke Perzische muziek en brengt bij deze gelegenheid een hommage aan de Iraanse dichteres. Het ensemble speelt A Woman Alone, een compositie van Hamid Tabatabaei die hiervoor veertien gedichtfragmenten van Farrokhzad op muziek heeft gezet.

De tentoonstelling in de Reigers Inn (voorheen De Vossenburcht en Casa Casla) is te bezichtigen tot en met 12 maart, van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Toegang 3 euro. Meer info: www.reigers-inn.nl.