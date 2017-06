Kunstenaar verandert Corrosia Expo in zwembad zonder water

Almere – Kunstenaar Maze de Boer neemt deze zomer Corrosia Expo over met zijn tentoonstelling ‘Droogzwemmen’. De tentoonstelling wordt zaterdag 1 juli om 16.00 uur geopend en is daarna te bezichtigen tot en met zaterdag 23 september. De Boer is gefascineerd door transformatieprocessen en de functieveranderingen die daarmee gepaard gaan. Voor deze expositie verandert hij Corrosia Expo in een enorm zwembad. Het is een zwembad zonder water. Welke functie krijgt de ruimte door deze ingreep? Welke betekenis heeft ze nu?

Expo voor 1 dag

Als onderdeel van Droogzwemmen gaat kunstenaar Maze de Boer samen met inwoners van Almere op de Markt een expositie voor één dag maken. Doel: een kunstwerk opgebouwd uit door de stad ingeleverd plastic, een artistieke plastic soep op het droge. Expo voor 1 dag is zaterdag 15 juli van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken en daarnaast is iedereen welkom om te komen helpen met bouwen. Dit project maakt deel uit van Corrosia Square, het zomerprogramma van Corrosia Theater, Expo & Film dat op de Markt in Almere Haven plaatsvindt.

De tentoonstelling ‘Droogzwemmen’ is tot en met 23 september elke dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en een uur voorafgaand aan films en voorstellingen gratis te bezoeken. Elke zaterdag vinden om 13.00 en 15.00 uur gratis rondleidingen plaats. Meer informatie op www.corrosia.nl.