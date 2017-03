Kruisingen Evenaar als onveilig ervaren

ALMERE – De kruisingen op de Evenaar in Buiten worden door veel gebruikers als gevaarlijk ervaren. Dat blijkt uit een enquête die SP Almere en het Actiecomité Veilige Regenboog/Evenaar hebben gehouden onder bewoners. Het rapport met de resultaten en aanbevelingen is donderdagavond aan wethouder Frits Huis overhandigd.

De verkeersveiligheid van de Evenaar is al enige tijd onderwerp van discussie. In januari hebben het actiecomité, SP en CDA een wandeling langs de Evenaar georganiseerd en een bewonersavond gehouden om de knelpunten onder de aandacht van de gemeente en de wethouder te brengen. Tegelijkertijd werd er een enquête gehouden om de omwonenden te vragen naar hun ervaringen.

Deze enquête is door 267 mensen ingevuld. Van de respondenten geeft 66 procent aan de Evenaar onveilig te vinden en van deze 66 procent heeft 85 procent wel eens een ongeluk of bijna-ongeluk gehad. ,,Opvallend is dat de respondenten die aangeven de Evenaar wel veilig te vinden, voornamelijk het gedrag van weggebruikers noemen als het probleem. Zoals het niet weten wie er voorrang heeft en gevaarlijk oversteken”, concluderen SP en het actiecomité in het rapport. ,,Het meest genoemd zijn kruisingen en oversteekplaatsen als de grootste problemen. De vraag is dan of het gedrag werkelijk aan de weggebruikers ligt of dat de weg uitnodigd tot gevaarlijk weggedrag.”

De kruising die het meest wordt genoemd is die met de Atlasdreef. ,,Opmerkelijk is dat in de vrije ruimte voor opmerkingen de kruising bij station station Oostvaarders, die niet kon worden aangevinkt in de enquête, ook regelmatig werd genoemd. Maar eigenlijk is er niet één kruising die er echt uitspringt. De meeste respondenten geven aan alle kruisingen als gevaarlijk te ervaren.”

SP Almere en het Actiecomité Veilige Regenboog/Evenaar raden de gemeente Almere aan om een breed onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van de Evenaar. ,,En dan niet alleen met verkeersdeskundigen en getallen, maar vooral door de gebruikers te bevragen over hun bevindingen en aanbevelingen.” Vooral de scholen rondom de Evenaar zouden hierbij betrokken moeten worden.