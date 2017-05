Kros Groente & Fruit viert jubileum met Almeerders

ALMERE – ,,Gefeliciteerd man! Hoe ze het zo lang met je heeft weten vol te houden weet ik niet, maar je zal ergens wel iets goed doen!” Met een vette knipoog schudt een vaste klant van Kros Groente & Fruit de hand van eigenaar Adri Kros, die zijn kraam op de weekmarkt in Stad goed versierd heeft. Hij is vandaag namelijk 40 jaar getrouwd met ’zijn’ Meta.

Dit jubileum wordt vandaag uitgebreid gevierd. Om 10.00 uur ’s ochtends staan er al 250 gebakjes klaar, met daarop de trouwfoto van het gelukkige echtpaar, om uit te delen op de markt. ,,Het is een mooie dag”, glimlacht Meta Kros. ,,Het is nog vroeg, maar de reacties van collega’s en klanten zijn ontzettend leuk en lief.”

Na 40 jaar is Meta nog altijd stapelgek op haar man. ,,Zeker weten! We werken elke dag samen en het gaat nooit vervelen. Dus op naar de volgende 40 jaar. Ik hoop dat we dat gaan halen.”

De grote vraag is natuurlijk: wat is het geheim voor zo’n mooi huwelijk? ,,Geven en nemen”, zegt Meta. ,,En er voor elkaar zijn.” En de tip van Adri? ,,Wat heb jij gezegd?”, controleert hij bij zijn vrouw. ,,Oh ja… Geven en nemen inderdaad”, sluit hij zich bij haar aan. ,,Of eigenlijk dit dus”, lacht Meta. ,,Met elkaar instemmen werkt blijkbaar erg goed.”

Het is een jaar vol jubilea voor het echtpaar Kros. ,,Vorige maand bestond ons bedrijf 70 jaar”, vertelt Adri. ,,Dat hebben we uiteraard ook gevierd. Het is een mooi feestjaar voor ons.”

Kros Groente & Fruit staat woensdag de hele dag nog op de weekmarkt op het Stadhuisplein, vlak voor het stadhuis. Dus het gelukkige echtpaar feleciteren kan de hele dag nog.