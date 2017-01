Kort geding Haddock voorlopig van de baan

ALMERE – Het kort geding dat Jachthaven Haddock bij de voorzieningenrechter wilde aanspannen om het rooien van bomen op het Weerwatereiland te stoppen heeft de eigenaar aangehouden. Haven-eigenaar Philippe van Thiel heeft zijn zaak nog niet teruggetrokken, maar ook nog geen datun laten bepalen voor behandeling, zo laat hij zaterdagochtend weten. Dat verzoek tot een datum gaat hij maandag indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland.

,,We hebben een gesprek gehad met de gemeente waarin ik openingen zag om tot een compromis te komen. Wij zijn daarop, vrijdag, met een voorstel gekomen, zij zouden daarop met een antwoord komen en hebben besloten om toch te gaan kappen. Daar ben ik het niet mee eens omdat het compromis, dat gaat onder meer over welke bomen wel en welke niet, nog niet rond is”, zo geeft van Thiel zaterdagochtend aan. De gemeente liet vrijdag weten dat er wat hen betreft alleen gesproken kan worden over waar de werkzaamheden beginnen en niet op detailniveau omdat het zogenoemde groenplan voor het gebied zo niet is gemaakt.

De gemeente heeft vrijdag aangegeven maandag te gaan beginnen met de werkzaamheden. Die werden, vanwege de dreiging met een gang naar de rechter door Van Thiel, een week uitgesteld. Twee weken geleden kwam het bericht naar buiten dat de gemeente, op honderd bomen na, het Weerwatereiland/Vogeleiland, wilde gaan rooien als voorbereidingswerkzaamheden voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade en de woonwijk die na het evenement op het terrein moet komen. De start van de rooiwerkzaamheden lijken nu niet meer tegengehouden te kunnen worden.

De wereldtuinbouwtentoonstelling moet in 2022 in Almere op de zuidelijke oever van het Weerwater worden gehouden.