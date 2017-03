Koninklijke Onderscheiding voor Harry van Dorenmalen

ALMERE – Harry van Dorenmalen is donderdag door burgemeester Franc Weerwind tot Officier in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding tijdens zijn afscheid als algemeen directeur van IBM Nederland.

Van Dorenmalen heeft deze functie twaalf jaar lang vervuld en hij speelde een zeer actieve rol bij innovatie-initiatieven in de Amsterdamse regio. Daarnaast is hij bestuurder van de Economic Development Board Almere en voorzitter van de Raad van Toezicht van Almere City Marketing. Vanaf 2006 is Van Dorenmalen actief als voorzitter van de commissie ICT binnen het bestuur van VNO NCW, de werkgeversvereniging van Nederland.

Ook de wetenschap heeft zijn aandacht. Sinds januari 2013 is Harry van Dorenmalen lid van het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Kortom, in zijn rol als bestuurder wil hij het verschil maken door wetenschap, maatschappij en industrie met elkaar te verbinden.

Harry van Dorenmalen heeft zich ook ingezet om de kansen voor vrouwen in het bedrijfsleven en in andere organisaties te vergroten. Hij is een actief pleitbezorger van concrete acties en concrete doelstellingen om diversiteit in Nederland naar een volgend niveau te tillen. Ook heeft hij zich zowel op lokaal en nationaal niveau als op Europese schaal ingezet voor gelijke kansen van Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (LGBT).