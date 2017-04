Koningsnacht en -dag op de Grote Markt

ALMERE – De opbouw is nog in volle gang, maar later vandaag is het zover: Koningsnacht 2017! Voor de zesde keer op rij wordt de Grote Markt omgetoverd tot hét oranjeplein met twee dagen gezelligheid.

Tijdens Koningsnacht vindt geheel volgens traditie ’Kings Night Dance’ plaats. Van 19.00 tot 24.00 uur draaien diverse djs’s club, house, disco en dance beats. Naast de winnaar van de dj wedstrijd, Baas van het Plein, wordt er opgetreden door de dj’s Los Carlos, Romario V., Joshi Shawn en Kai.

Koningsdag

Op Koningsdag is er een gevarieerd programma voor de Grote Markt. Zo zijn er onder meer live optredens van Pleun, de winnares van The Voice Of Holland 2017 en The Euro’s (Nederlandse beste feestband). Ook is er Live-band Karaoke (zing zelf) en ’Grote Markt loves Amsterdam’, met Dries Roelvink en Mario Broerse.

De avond wordt ingevuld door het ’Foute Feest Festijn, Guilty Pleasures’, een groot feest waar gezelligheid voorop staat met optredens van onder andere The Soca Boys (Follow The Leader), T.O.F (Funk It Up) en zijn er dj sets van Jody Bernal (Que Si, Que No), Jeroen Post (voormalig vj bij TMF), The Klubbheads met BoozyWoozy en Ouwe Jongens Krentebrood.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de ondernemers van Almere Centrum, OVSA, Horeca Grote Markt, Almere City Marketing en Tweak 1000MB internet.

Meer informatie over het programma en het laatste nieuws is te vinden op de Facebookpagina van Koningsdag Almere.