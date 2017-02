ALMERE – De A6 tussen de Havendreef en de Almere Buiten Oost wordt niet alleen verbreed, maar wordt ook de eerste energieneutrale snelweg van Nederland. Minister Melanie Schultz van Haegen gaf donderdagmiddag het startsein voor de werkzaamheden. In de lus van het knooppunt A6/A27 komen zonnepanelen die energie opwekken voor de verlichting en de elektronische signaleringsborden, waardoor de snelweg in zijn eigen energiebehoefte voorziet.

,,Ik heb de doelstelling om in 2030 het gehele netwerk van Rijkswaterstaat energieneutraal te beheren. Inclusief de waterwegen, bruggen en tunnels en dergelijke”, vertelde de minister. ,,En we beginnen daarmee in Almere. Naast de aanleg van het zonnepaneleneiland wordt ook dunner asfalt gebruikt. Dat scheelt zo’n 2600 vrachtwagenritten en het is net zo sterk en bovendien ook stil asfalt. Verder gebruiken we ook zoveel mogelijk ledlampen. Alles bij elkaar scheelt dit in vijftig jaar ruim 52.000 ton CO2-uitstoot, oftewel de uitstoot van ruim 6000 huishoudens in een heel jaar. En dat is bijzonder. Het is ook niet voor niks dat dit project de Europese duurzaamheidsprijs Procura+ Award heeft gewonnen in de categorie duurzame aanbestedingsprocedure.”

Minister Schultz is ook blij met de obstakelvrije bermen die er komen. ,,Het is veiliger om langzaam uit te rollen wanneer je van de weg raakt, dan wanneer je tegen een obstakel als een vangrail botst. Bijna hadden we het anders gedaan en hadden we de weg dichter bij de Olifanten aangelegd en een vangrail geplaatst om te voorkomen dat automobilisten die van de weg raken tegen de Olifanten botsen. Maar kom je aan de Olifanten, dan kom je aan Almere en olifanten horen ook eigenlijk niet achter een hek, dus hebben we de weg uiteindelijk iets verlegd.”

Bij de aanleg van deze snelweg werkt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, de provincie en het Waterschap. ,,Over en weer zien alle partijen alle overwegingen voor bepaalde beslissingen en dat geeft vertrouwen”, aldus Schultz. De Almeerse wethouder Tjeerd Herrema bedankte minister voor haar inzet en de goede samenwerking en hij deed haar het boekje ’Iconen van Almere’ cadeau. ,,Almere is wel enorm geschrokken toen al die bomen hier weggingen. Ruim 30.000 bomen zijn er gekapt en dat is heftig voor Almeerse begrippen. Maar Almeerders weten ook dat er heel wat uurtjes levensgeluk zijn opgegaan in de file”, sprak Herrema. ,,We zijn blij dat heel veel wensen die wij hadden ook verwerkt zijn in het plan, zoals de inpassing van onze vrije busbanen en de aanleg van een mooi nieuw busstation.” De A6 zal ruim op tijd af zijn voor de start van de Floriade, waar deze ’groene’ snelweg straks dwars doorheen loopt. ,,Maar eigenlijk is de Floriade met het zoeken naar al dit soort duurzame oplossingen al begonnen”, aldus Herrema.

Schultz deelde mee dat de verbreding van de A1-A6 overigens al in 2018 wordt opgeleverd. ,,Een jaar eerder dan gepland. En door versnelling van de werkzaamheden bij het knooppunt Muiderberg neemt de filedruk in 2017 al af tussen Almere, Amersfoort en Amsterdam. Goed nieuws voor deze regio, die straks ondanks alle overlast weet waar we het allemaal voor doen.” Met een druk op een grote rode knop gaf de minister symbolisch het startsein voor de werkzaamheden, waarna studenten van de TU Delft met hun Nuna Solar auto een rondje reden over de Lesplaats langs de A6. ,,Als er in de toekomst nou ook alleen nog maar groene auto’s op de wegen rijden, zou dat helemaal mooi zijn”, sprak een van de studenten.