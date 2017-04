Kom in de Kas trekt ruim 5000 bezoekers naar Buitenvaart

ALMERE – Het 40-jarig bestaan van Kom in de Kas heeft het afgelopen weekend volgens de organisatie een recordaantal van 236.000 bezoekers getrokken bij de 200 deelnemende glastuinbouwbedrijven in Nederland. Ook bij de veertien kwekers in de Almeerse Buitenvaart kwamen zaterdag veel mensen een kijkje nemen. ,,We hebben ruim 5000 bezoekers gehad. Het was echt ontzettend druk en de mensen waren erg enthousiast”, vertelt Marita Goudriaan van rozenkwekerij Goudriaan aan de Linnaeusweg.

In de kassen was dan ook van alles te zien en te beleven. De tuinders gaven rondleidingen op hun bedrijven en lieten de bezoekers graag zien hoe innovatief de glastuinbouwsector is. Zo konden zij oogst- en sorteerlijnen in werking zien, vragen stellen aan de kwekers, producten proeven en genieten van prachtige bloemen en bloeiende planten. Ook de digitale speurtocht via de speciaal voor dit jubileum ontwikkelde KomInDeKas app was volgens de organisatie een succes. ,,De kinderen waren zeer verrast door de 3D figuurtjes die ze met de app op hun telefoon tot leven konden brengen.”

Omdat de Buitenvaart niet met het openbaar vervoer bereikbaar is, reed er de hele dag een pendelbus op en neer tussen station Almere Buiten en het startpunt van Kom in de Kas. ,,Ondanks de drukte hebben we toch weer bij één dag gehouden, want hoe leuk het ook is, het is wel ontzettend intens. Je bent aan het einde van zo’n dag behoorlijk gesloopt”, lacht Goudriaan. Maar dat heeft ze er graag voor over. ,,De mensen hebben volgens mij allemaal echt genoten. We hebben in elk geval veel enthousiaste reacties gehad.”