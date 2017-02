’Koffiehuis terecht gesloten na vondst 29 gram hasj’

ALMERE – Voormalig burgemeester Annemarie Jorritsma heeft in december 2014 terecht koffiehuis Nadour in de J.G. Suurhoffstraat in de Staatliedenwijk gesloten wegens de vondst van 29 gram softdrugs. Dat heeft de Raad van State beslist.

De 53-jarige exploitant voerde eerder deze maand een rechtszaak voor de Raad van State. Zijn beroep tegen de burgemeester werd woensdag ongegrond verklaard. Volgens de Raad van State is 29 gram een handelshoeveelheid waardoor de burgemeester bevoegd was de zaak tijdelijk te sluiten.

Het sluitingsbevel gold drie maanden maar koffiehuis Nadour is nooit meer open gegaan. De verhuurder heeft na het incident de huurovereenkomst met de exploitant opgezegd.

De drugs werden gevonden in het koffiehuis, in de jas van de uitbater en in zijn auto. De politie hield de zaak al een tijdje in de gaten, omdat er meldingen waren via Meld Misdaad Anoniem over drugsverkoop. Een klant verklaarde aan de politie dat hij een zakje met 1 gram in het koffiehuis had gekocht.

De Raad van State bepaalde dat de burgemeester niet eerst een waarschuwing hoeft te geven maar het pand direct mocht sluiten. De advocaat van Nadour vindt de sanctie veel te zwaar voor 29 gram softdrugs maar de Raad van State wijst erop dat het bijna vier keer de toegestane hoeveelheid van vijf gram is die voor eigen gebruik is toegestaan.