Knakwortel trekker open dag Floriade

ALMERE – Zelfs schrijfster Marjan Berk moest het laatst ruiterlijk erkennen. Zo’n broodje ‘knakwortel’ smaakt wel heel erg naar een gewoon broodje knakworst. De gratis broodjes zijn zaterdag een van de trekkers tijdens de jaarlijkse open dag van de Floriade Almere 2022.

De open dag, met als titel ‘Op weg naar de Floriade’, is bedoeld om zowel de inwoners van Almere als andere ge├»nteresseerden een leuke middag te bezorgen. Maar het evenement is ook bedoeld om hen op de hoogte te brengen van de nieuwste initiatieven voor deze internationale bloemen- en tuinbouwshow. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom op het Floriade-terrein aan de Sturmeyweg 15, gelegen bij het Weerwater en Rijksweg A6.

Knakwortel is een nieuw fenomeen, waarover veel wordt gesproken. Veel ervaringsdeskundigen zijn er echter nog niet. De knakwortel, ontwikkeld door het bureau Van Loof, wordt gezien als een sublieme vervanger van vlees. Het is net zo vet en sappig. Zaterdag kunnen bezoekers van de open dag gratis een broodje uitproberen.

Insectenhapje

Andere trekker is ongetwijfeld de tapas van restaurant Dubbel Op, waarin insecten zijn verwerkt. Ook andere biologische hapjes zijn bij de verschillende kraampjes te verkrijgen. Rondleidingen zijn mogelijk met een bootje op het Weerwater, maar ook een tocht door het voedselbos van Weerwoud is een bijzondere belevenis. Met Almeerse Wind kan lokale energie worden gewonnen en de de stichting Groentje promoot de productie van cider van appels en peren.

Tijdens de open dag van de Floriade is er ook een informatiefilm, maar, nog belangrijker, het is ook mogelijk om met de leiding en de medewerkers te praten over de actuele ontwikkelingen rondom dit festijn. De Floriade zet dit keer niet alleen in op de traditionele ontwikkelingen rondom bloemen en tuinbouwproducten, maar besteedt ook aandacht aan ‘Urban Farming’. Nu de steden steeds meer groeien is het nodig om ook binnen de stadsgrenzen voedsel te verbouwen. Vooral jonge mensen zijn hier enthousiast over.

Toch zullen er ook de nodige vragen worden gesteld over de huidige problemen rondom de Floriade. Er waren de afgelopen week veel negatieve reacties over de vele miljoenen euro’s die nodig zijn. Er was voor de organisatie tien miljoen euro begroot, maar daar is nu 11.6 miljoen euro extra voor nodig. De bevolking van Almere is nog altijd sterk verdeeld over nut en noodzaak van de Floriade.

Voor meer informatie: www.floriade.nl.