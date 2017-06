‘Klucht’ van BonteHond genomineerd voor Zapp Theaterprijs

Almere – Het Almeerse jeugdgezelschap BonteHond is met de voorstelling ‘Klucht’ genomineerd voor de Zapp Theaterprijs, de publieksprijs voor jeugdtheater. Door het hele land hebben kinderen gestemd op hun favoriete theatervoorstelling. De vijf voorstellingen die gemiddeld het beste beoordeeld zijn, maken kans op de Zapp Theaterprijs 2017. Welke de beste is wordt bepaald door een kinderjury bestaande uit acht kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Zij maken de uiteindelijke winnaar in september bekend in het televisieprogramma Zapp Live (KRO-NCRV).

‘Klucht’ is een vrolijke, ouderwetse theatermiddag waarin alle samenlevingsvormen zonder problemen de revue passeren. Een fysieke, snelle slapstickvoorstelling waarin vijf wannabe-volwassenen continu verliefd worden, zich verstoppen en smoesjes verzinnen. Ze liegen en bedriegen totdat ze zelf niet meer weten wie ze zijn en op wie ze nou waren en waarom. ‘Klucht’ ging 25 september 2016 in première in thuisstad Almere en toerde langs theaters door Nederland en België. Het is een familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar.

‘Klucht’ is een vervolg op de succesvolle samenwerking tussen Job Raaijmakers , René Geerlings en componist Wim Conradi. Eerder maakten zij ‘Aap en Beer’ (Gouden Krekel 2012) en ‘Niet Huppelen!’ (Zilveren krekel 2014). Deze Krekels die zij hiermee wonnen, werden bepaald door een volwassen theaterjury, in tegenstelling tot de Zapp Theaterprijs, waarbij kinderen de nominaties én de winnaar bepalen.