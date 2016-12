Klimaatbokaal 2016 voor gemeente Almere en Lelystad

ALMERE – De gemeente Almere en de gemeente Lelystad mogen zich een jaar lang de meest klimaatvriendelijke gemeente van Flevoland noemen. De Klimaatbokaal werd voor de tiende keer uitgereikt door de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF).

De Klimaatbokaal stimuleert de gemeenten om te laten zien wat ze het afgelopen jaar echt bereikt hebben op het gebied van energie en klimaat. De NMFF en haar lidorganisaties beoordelen de inzendingen op verschillende punten, van stimulerende maatregelen voor bewoners en bedrijven tot duurzame inkoop.

De zes Flevolandse gemeenten deden mee in de race om de wisseltrofee. Robert Atkins, NMFF prees hen allemaal. ,,We zijn verheugd dat alle gemeentes laten zien dat energie, klimaat en duurzaamheid hoog op de agenda staan. De onderlinge verschillen tussen gemeenten waren bij deze tiende editie heel erg klein. Elke gemeente heeft wel een mooi voorbeeld voor de anderen en samen brengen ze een energieneutraal Flevoland echt binnen handbereik.”

In de beoordeling wordt over Almere gezegd dat deze gemeente elk jaar sterk en ambitieus is en vol inzet op de kracht van bewoners. De gemeente heeft de zeer hoge ambitie energieneutraal te zijn in 2022. Almere stimuleert zonne-acties bij woningcorporaties, ondersteunt bewonersplatform Filmwijk naar een energieneutrale wijk, voert verschillende grote energieonderzoeken uit en geeft subsidie voor bewonersinitiatieven die samen energie willen besparen. De gemeente scoort verder onder andere met de energieprogramma-samenwerking met lokale energiecoöperatie bij wind, de tender zonneveld op bedrijventerrein de Vaart en ruimte voor kleinschalige wind in geactualiseerde bestemmingsplannen.