Klemgereden Almeerder gaat er vandoor bij snelheidscontrole

ALMERE – Een 37-jarige man uit Almere in een BMW zorgde maandagochtend voor spektakel op de A1 bij Muiden en in het Gooi.

De man passeerde rond kwart over acht met hoge snelheid een controlepost van de politie op de A1 ter hoogte van Muiden. Hij kreeg direct een motoragent in zijn nek, die hem tevergeefs een stopteken gaf.

Via de berm knalde de man de afrit Muiderberg af. Even later zat hij weer op de A1, met behalve de motoragent nog meer politie achter zich aan. Hij ramde tijdens de wilde vlucht ook nog een andere weggebruiker.

Ter hoogte van de afrit Laren/Hilversum zorgde de politie voor een fuik van vier politiewagens. Het lukte de BMW klem te rijden op de afrit. Een van de politiewagens raakte hierbij beschadigd en moest worden weggesleept. De Almeerder had geen geldig rijbewijs. Hij is aangehouden voor een reeks verkeersovertredingen.