Klacht ondernemer over procedure rond gebouw Aardbei

ALMERE – De Almeerse ondernemer Jan de Jonge van Punt 4 BV en enkele van zijn partners hebben een klacht ingediend over de procedure rond de verbouwing van het gebouw De Aarbei in Stad. Volgens De Jonge zijn de procedures niet juist doorlopen waarbij uiteindelijk jongerenhuisvester Socius Wonen werd aangewezen als partij die het voormalige schoolgebouw en kantoor mag transformeren tot een complex met 82 appartementen.

De Jonge heeft inmiddels een officiële klacht ingediend. ,,Het begon al met de manier waarop de voorwaarden bekend werden gemaakt. Die waren namelijk niet helder, maar het komt er kort gezegd op neer dat het gewoon Socius Wonen moest worden en dat wij eigenlijk geen kans mochten hebben. Het gaat ons daarbij niet om Socius Wonen. Dat is volgens ons een prima betrouwbare partij, maar de klacht is gericht tegen de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Zij hebben volgens ons de aanbesteding niet correct georganiseerd”, aldus De Jonge.

Een andere klacht van de ondernemer is dat er vanuit het gemeentehuis tegengestelde geluiden aan hem werden voorgelegd. ,,Het aanjaagteam dat is aangesteld om kantoren te transformeren naar ’goedkope’ woningen laat hele andere geluiden dan het college. Die zeggen dat de markt aan de beurt is, maar het team legt keiharde voorwaarden neer. De spelregels van de aanbesteding werden daarbij ten onrechte en ten nadele van de martkwerking gewijzigd en dat kan echt niet. Daarbij waren er ook nog voorwaarden die niet te toetsen zijn en die vervolgens wel heel zwaar meewegen in de beoordeling. Ons gevoel is dat de ene hand van dienst niet weet wat de andere hand doet. Normaal gesproken komen we niet graag in de publiciteit, maar dit kan gewoon niet en is volgens ons ook niet goed voor de stad. We hebben echt het idee dat ze maar iets doen en dat kost de gemeente, die nog behoorlijk wat vastgoed heeft, alleen maar onnodig veel geld. Vandaar onze klacht ook richting de politiek. We hopen dat ze er iets mee doen. In het belang van de stad.”