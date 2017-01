Kinderen op kerstbomenjacht

ALMERE – Almeerders hebben vorige week massaal weer de kerstboom de deur uitgedaan. Traditiegetrouw heeft de eerste zaterdag na de jaarwisseling weer de jaarlijkse kerstboominzameling plaatsgevonden. Voor kinderen hèt moment om een extra zakcentje te verdienen, want elke boom levert 50 eurocent op.

Yorik (11) en Jairo (8) uit Filmwijk-Noord gingen net als voorgaande jaren tijdens de kerstvakantie weer op pad. Vorig jaar hadden ze er 88 bomen verzameld en ingeleverd. Dit jaar was het doel om de 100 te halen. De jongens gingen ze dan ook dagelijks de wijk in om kerstbomen te zoeken. Af en toe kregen zij hulp van moeder Saskia, die hen op de fiets door de wijk reed op zoek naar bomen, maar de jongens gingen ook vaak lopend op jacht.

„Zo kwamen de jongens dan ook vaak trots thuis met twee, drie of zelfs vier kerstbomen al slepend achter zich aan”, aldus een trotse moeder Saskia Vos. „En als ze hun vader meekregen, dan waren dat er al snel zes. Het was hard werken, want dit jaar waren er veel grote bomen bij. Maar elke boom die ze zagen ging mee! Uiteindelijk zijn er afgelopen zaterdag 128 bomen meegenomen door de gemeente. Dat was een heleboel keren lopen vanuit de tuin naar de weg toe! Gelukkig kregen ze ook wat hulp van hun broertje (4), die ook erg fanatiek aan het sjouwen was.”

Ook Cèdric stak de handen uit de mouwen en ging tijdens de vakantie op pad met als doel zoveel mogelijk bomen in te zamelen. „De tweede week van de kerstvakantie heeft hij elke dag de Stripheldenbuurt en een deel van de Eilandenbuurt afgestruind op zoek naar kerstbomen”, aldus moeder Michelle Huigsloot. „Gelijk na het ontbijt ’s ochtend vroeg tot aan het avondeten, met zijn fiets. In de avond werd hij bijgestaan door zijn vader. Zeven bomen hebben ze naar het ophaalpunt gesleept en daar ingeleverd, de overige 131 bomen zijn toen maar door de gemeente bij ons thuis in de Stripheldenbuurt opgehaald en eentje hebben we gehouden.”

Zelfs nu de scholen weer begonnen zijn gaat Cèdric nog door. Inmiddels heeft hij alweer 27 bomen verzameld. Deze week kan hij ook nog even doorgaan, want bomen kunnen nog tot en met zaterdag 14 januari naar één van de recyclingperrons worden gebracht. Ook daar levert iedere ingeleverde boom 50 eurocent op.