Kinderen leven zich uit tijdens Koningsspelen

ALMERE – In de aanloop naar Koningsdag staan vandaag op veel scholen de Koningsspelen weer op het programma. Zo ook op basisschool Het Drieluik in de Stripheldenbuurt.

De dag begon vanmorgen met een stevig Koningsontbijt op school, gevolgd door een sport- en speldag voor alle leerlingen. Er werd gestart met een gezamenlijk warming-up in de vorm een dans op het lied Okidoki van Kinderen voor Kinderen.

De Koningsspelen zijn een initiatief van Richard Krajicek en werden in 2013 voor het eerst gehouden als onderdeel van de feestelijkheden rond de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. Het sportieve festijn is bedoeld om te laten zien dat goed ontbijten en bewegen belangrijk en vooral ook heel leuk is. De kinderen van Het Drieluik hadden er vandaag in elk geval zichtbaar veel plezier in.