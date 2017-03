Kinderen AZC en Sterrenschool planten bomen op Boomfeestdag

ALMERE – Ruim vijftig leerlingen van Sterrenschool Het Universum en dertig kinderen uit het asielzoekerscentrum Almere hebben woensdag op Nationale Boomfeestdag jonge boompjes geplant in de nieuwe wijk Nobelhorst.

De afgelopen 60 jaar zijn er in Nederland door miljoenen kinderen tijdens de Boomfeestdag maar liefst 10 miljoen bomen geplant. Het thema van de Nationale Boomfeestdag 2017 was ’Bomen Verbinden’ en ook in de nieuwe wijk Nobelhorst was het planten van de bomen een mooie manier om kinderen te verbinden met de wijk en met elkaar. Stad & Natuur organiseerde deze dag samen met de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en de groene aannemers.

De kinderen begonnen met het zingen van een lied, speciaal geschreven voor deze Boomfeestdag door de Almeerse singer-songwriter Daniël van der Zee. Daarna gingen ze in groepjes aan de slag om de boompjes te planten. Het favoriete onderdeel daarbij was voor de kinderen toch wel het uitzetten van regenwormen om de grond te verbeteren. Ter afsluiting van de plantte wethouder Huis samen met de kinderen een mooie Linde.