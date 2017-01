Kidney Run brengt 4400 euro op voor Nierstichting

ALMERE – Een recordaantal van meer dan 800 lopers stond zaterdagavond aan de start van de Kidney Run Almere. De sfeervolle loop in het donker leverde 4.400 euro op voor de Nierstichting.

De start en finish waren in de Havenkom, waar het een gezellige drukte was. Het parcours was verlicht met sfeervolle lichtjes. Luuk Trommelen was de winnaar van de 1 kilometer en Alexandra Koenis was het snelste meisje op deze afstand. Max van Liempdt won de 2 kilometer en bij de meisjes was Shantell Egbon het snelst.

De 5 kilometer werd gewonnen door Pim Lebouille en Dirkje Lebouille was de snelste dame op deze afstand. De winnaar van de 10 kilometer was Gairy Hawery en Kirsty Brosius was de snelste dame.

Bekijk hier alle uitslagen. De inschrijving voor volgend jaar is overigens alweer geopend.