Kersenboertje komt met wedstrijd ‘kersenpit spugen’

ALMERE – Bij Kersenboertje, de enige kersenteler in Almere, houden ze wel van ludieke acties. Daarom organiseert Patrick Herbert, samen met zijn ouders verantwoordelijk voor het bedrijf, op 5 juni een wedstrijd kersenpitten spugen. Iedereen is welkom en de mensen die het verst spugen gaan er vandoor met kleine, maar leuke prijzen.

,,Je zou het misschien niet verwachten, maar het wereldrecord kersenpit spugen staat op dit moment op 28.51 meter”, begint Herbert meteen enthousiast. Ondertussen loopt hij door zijn kassen en wijst hij vrolijk naar zijn kersen. ,,Zelf heb ik het ook geprobeerd, maar ik kwam tot een metertje of zeven. Ik weet niet hoe die gast ruim 28 meter heeft gehaald, maar dat is ongekend.” Terwijl Herbert het heeft over zeven meter, probeert hij het te laten zien. De pit komt niet verder dan hooguit twee meter. ,,Maar zeven meter heb ik echt gehaald”, lacht hij. Zijn vader beaamt het lachend. ,,Zelf kwam ik niet verder dan vijf meter.”

Natuurlijk is het niet Herberts verwachting dat iemand op 5 juni het wereldrecord breekt. ,,Als ondernemer vind ik het gewoon geweldig om in contact te zijn met de klant. De interactie, daar gaat het om. Wij vertellen graag het verhaal achter onze producten, wat we allemaal moeten doen om onze kersen uiteindelijk te kunnen verkopen. Omdat we een overdekte kas hebben, worden onze kersen vanaf begin mei verkocht. Daarmee zijn we een stuk eerder dan de buitenkwekers, want daar begint de verkoop pas eind juni, soms begin juli. Tegen die tijd zit ons seizoen er al weer op.”

Herbert organiseerde eerder al een picknick in zijn kas. Daar kwamen ongeveer 400 mensen op af. ,,Nu hebben we het wat grootser aangepakt, dus rekenen we ook op meer bezoekers. Omdat we samenwerken met een aantal andere lokale ondernemers, wordt het een dag met allerlei activiteiten. Er wordt ijs verkocht, er staat een springkussen, we maken verschillende gerechten met kersen en er zijn dus allerlei lekkere dingen te proeven. Het is echt de moeite waard om te komen.”

Maar dan dus terug naar de wedstrijd kersenpit spugen. ,,Het is iets laagdrempeligs, maar we pakken het wel serieus aan. We doen het in de kas, zullen een lat neerleggen waar je dan ook echt achter moet blijven staan en markeren met linten welke afstand er wordt gespuugd. Ieder uur belonen we diegene die het verst heeft gespuugd.”

Via de website en Facebookpagina van het Kersenboertje is meer informatie over het evenement te vinden.